Einschaltquoten : Starke WM-Quoten am Sonntag

Das Publikumsinteresse an der Fußball-WM zog am Wochenende an: Nach dem zuschauerstarken Deutschland-Spiel am Samstag waren die Einschaltquoten auch am Sonntag recht hoch.

von dpa

25. Juni 2018, 10:38 Uhr

Großes Interesse an der Fußball-WM am Sonntag: Am Abend verfolgten im Schnitt 12,74 Millionen Zuschauer ab 20 Uhr im Ersten, wie Polen mit 0:3 gegen Kolumbien verlor und damit ausschied. Der Marktanteil betrug 37,7 Prozent. Nicht eingerechnet in die Messungen der GfK-Fernsehforschung in Nürnberg sind Besucher von Public Viewings auf öffentlichen Plätzen und Gaststätten.

Schon bei den Nachmittagsbegegnungen war die Resonanz höher als zuvor an den Wochentagen: Das Spiel zwischen England und Panama, das 6:1 endete, brachte es ab 14 Uhr auf 6,91 Millionen Zuschauer (39,8 Prozent). Das hart umkämpfte 2:2 zwischen Japan und Senegal sahen ab 17 Uhr ebenfalls im Ersten 8,07 Millionen Menschen (36,6 Prozent).

Im Abendprogramm schlug sich als Fußball-Alternative der österreichische Krimi «Die Frau mit einem Schuh» mit Nina Proll und Karl Fischer im ZDF noch am besten - ihn sahen 4,20 Millionen Zuschauer (12,2 Prozent). Die RTL-Komödie «Dating Queen» mit Amy Schumer lag mit 1,62 Millionen Zuschauern (5,0 Prozent) deutlich dahinter.

Der ProSieben-Actionfilm «Godzilla» hatte 1,54 Millionen Zuschauer (4,9 Prozent), die Vox-Show «Promi Shopping Queen» 1,16 Millionen (4,0 Prozent), die Sat.1-Komödie «Catch me if you can» mit Leonardo DiCaprio 1,02 Millionen (3,4 Prozent), das RTL-II-Drama «Wenn ich bleibe» 0,86 Millionen (2,6 Prozent) und der ZDFneo-Krimi «Hattinger und die kalte Hand» 0,84 Millionen (2,5 Prozent).