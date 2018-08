Einschaltquoten : Starke Quoten bei den European Championships

Weit über den Erwartungen lag bislang das Zuschauerintesse an den European Championships.

von dpa

12. August 2018, 16:08 Uhr

Schon vor dem letzten Tag der European Championships in Glasgow und Berlin lässt sich das große Interesse der deutschen TV-Zuschauer als Erfolg für die Sender ARD und ZDF einstufen.

Auch am dritt- und vorletzten Wettkampf-Tag der Europameisterschaften in sieben Sportarten dominierten die Leichtathletik-Übertragungen aus der deutschen Hauptstadt. 4,70 und 4,45 Millionen Zuschauer schauten am Freitag und Samstag zu. Das Erste und das Zweite verbuchten zur besten Sendezeit nach 20 Uhr Marktanteile von mehr als 18 Prozent.

«Die Zuschauerzahlen liegen weit über unseren Erwartungen», kommentierte ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann. Er sei «freudig überrascht». Ähnlich zufrieden äußerte sich ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky. «Ehrlich gesagt hatte ich die Hoffnung, dass wir bei 13 bis 15 Prozent Marktanteil landen. Dass dies an den letzten Tagen noch überschritten worden ist, ist fantastisch.»

Auch Sportarten, die sonst im Fernsehen weniger im Blickpunkt stehen, erleben während der erstmals ausgetragenen European Championships ein großes Interesse der deutschen TV-Zuschauer. Rund 3,5 Millionen sahen am Samstag die Sendungen mit Triathlon und mit Kunst- und Turmspringen. Auch hier lagen die Marktanteile deutlich über 15 Prozent.