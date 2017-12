Die letzten Jedi : Star-Wars-Regisseur Rian Johnson reagiert auf Fankritik

vergrößern 1 von 1 Foto: Jordan Strauss 1 von 1

von dpa

erstellt am 22.Dez.2017 | 13:50 Uhr

Der US-Regisseur und Drehbuchautor Rian Johnson hat auf die Kritik zu seinem neuen Film «Star Wars: Die letzten Jedi» reagiert.

«Das Ziel ist nie, zu spalten oder Leute zu verärgern, aber ich denke, dass die derzeitigen Debatten irgendwann stattfinden mussten, wenn Star Wars wachsen, voranschreiten und weiter Bedeutung haben soll», schrieb der 44-Jährige auf Twitter.

Obwohl zahlreiche Kritiker dem neuesten Teil der Science-Fiction-Saga eine gute Bewertung gaben, stießen manche Wendungen bei Fans auf Unmut: So waren einige unzufrieden damit, wie zentrale Figuren wie Luke Skywalker sich in der neuen Folge entwickeln.

Die achte Episode der «Star Wars»-Reihe kam am 14. Dezember in die deutschen Kinos. Sie knüpft direkt an den Vorgänger «Star Wars: Das Erwachen der Macht» an. Am Eröffnungswochenende spülte das neue Werk in den USA und Kanada umgerechnet rund 187 Millionen Euro in die Kinokassen.