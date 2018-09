Tod mit 78 Jahren : «Star Wars»-Produzent Gary Kurtz gestorben

Seine Karriere ist untrennbar mit George Lucas verbunden. Jetzt ist der Produzent Gary Kurtz im Alter von 78 Jahren in London gestorben.

von dpa

25. September 2018, 07:40 Uhr

Der «Star Wars»-Produzent Gary Kurtz ist tot. Kurtz sei im Alter von 78 Jahren in London an Krebs gestorben, teilte seine Familie am Montag mit. Der in Los Angeles geborene Produzent wurde durch seine Zusammenarbeit mit Regisseur George Lucas bekannt.

Mit «American Graffiti» schafften die beiden 1973 ihren Durchbruch. Seine größten Erfolge hatte Kurtz als Produzent der ersten beiden Star-Wars-Filme - ebenfalls an der Seite von Lucas. Mit «Krieg der Sterne» (1977) und «Das Imperium schlägt zurück» (1980) löste das Duo einen «Star Wars»-Hype aus.

Nachdem er sich mit Lucas überworfen hatte, schied Kurtz aus der «Star Wars»-Reihe aus. Er produzierte weitere Filme wie «Der dunkle Kristall», «Slipstream» und «Ein ehrenwerter Diebstahl». Kurtz hinterlässt seine Ehefrau sowie drei Kinder. Der Filmproduzent war insgesamt dreimal verheiratet.

In der Mitteilung der Familie hieß es: «Gary war ein geliebter Ehemann, Vater, Großvater, Freund, Kollege und Mentor, dessen Arbeit und Talent sich über Film, Fotografie, Musik und Filmgeschichte erstreckte. Er war ein Marine-Infanterist, ein Weltreisender, ein Outdoor-Mann und ein freundlicher, mitfühlender Mensch.»

Chewbacca-Darsteller Peter Mayhew schrieb auf Twitter: «Ein großartiger Filmemacher und Mensch ist gestorben. Ohne ihn hätte es keine 'Macht' gegeben. Du wirst in den Filmen, die du gemacht hast und die das Leben von Millionen beeinflusst haben, in Erinnerung bleiben.»