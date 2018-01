Deutsche Kinocharts : «Star Wars» mit mehr als fünf Millionen Zuschauern

vergrößern 1 von 1 Foto: Lucasfilm 1 von 1

erstellt am 08.Jan.2018 | 13:13 Uhr

Schon rund 5,2 Millionen Kinobesucher haben den neuen «Star Wars»-Film «Die letzten Jedi» gesehen. Mit 466 000 Zuschauern zwischen Donnerstag und Sonntag behauptete das Science-Fiction-Abenteuer mühelos Platz eins der deutschen Kinocharts, wie Media Control am Montag mitteilte.

Platz zwei gehört weiterhin «Dieses bescheuerte Herz» von Regisseur Marc Rothemund mit Elyas M'Barek in der Hauptrolle (310 000). Keine Veränderung auch auf der Drei: Dort steht das Fantasy-Abenteuer «Jumanji: Willkommen im Dschungel» von Regisseur Jake Kasdan mit knapp 300 000 Besuchern.

Neu auf der Vier steigt der Horrorfilm «Insidious - The Last Key» von Regisseur Adam Robitel ein (183 000). Ein weiterer Neueinsteiger folgt auf der Fünf: Der Musicalfilm «Greatest Showman» mit Hugh Jackman lockte nach vorläufigen Trendzahlen knapp 175 000 Zuschauer in die Kinos.