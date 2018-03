Neues aus Hollywood : Star-Besetzung um Robert Downey Jr. für «Doctor Dolittle»

Wer hast noch keine Tierrolle? Die Stars stehen Schlange bei «Dr. Dolittle».

von dpa

28. März 2018, 11:57 Uhr

Hauptdarsteller Robert Downey Jr. (52) freut sich über prominente Verstärkung für seinen Film «The Voyage Of Doctor Dolittle». In einem Tweet gab der Schauspieler weitere Kollegen für Sprechrollen bekannt.

Emma Thompson wird einen Papagei vertonen, Selena Gomez eine Giraffe, Octavia Spencer eine Ente und Marion Cotillard einen Fuchs. John Cena, Ralph Fiennes und Rami Malek treten als Eisbär, Tiger und Gorilla in Aktion. Jim Broadbent, Antonio Banderas und Michael Sheen spielen neben Downey menschliche Figuren. Der britische Autor Hugh Lofting hatte die Figur des Tierarztes Doctor Dolittle, der mit Tieren sprechen kann, in den 1920er Jahren geschaffen. Regisseur Stephen Gaghan («Gold») will den Film im April 2019 in die Kinos bringen.