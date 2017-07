«Ich und R» : Spielfilm über «Mosi» Rudolph Moshammer

vergrößern 1 von 1 Foto: Volker Dornberger 1 von 1

München (dpa) – Gut zwölf Jahre nach dem Tod von Rudolph Moshammer dreht der Bayerische Rundfunk (BR) für das Erste einen Spielfilm über den Modeschöpfer. In dieser Woche begannen bei Prag die Dreharbeiten zu der Gesellschaftssatire mit dem Arbeitstitel «Ich und R», wie der BR am Dienstag mitteilte.

Thomas Schmauser spielt darin Moshammer, Hannelore Elsner seine Mama Else. Gedreht wird bis zum 25. August. Die Ausstrahlung ist für 2018 im Ersten geplant. An der Koproduktion unter Federführung des BR sind ARD Degeto, ORF und WDR beteiligt. Zuvor hatten Münchner Zeitungen über den Drehstart berichtet.

Der Autor und Regisseur Alexander Adolph («Tatort: Der tiefe Schlaf») erzählt eine fiktive Geschichte in Anlehnung an das Leben des 2005 ermordeten Modemachers. Sie spielt im München der 80er Jahre. Moshammer als einer der prominentesten Modemacher betreibt - wie seinerzeit der tatsächliche Mosi - ein Geschäft in der noblen Maximiliansstraße. Seine stillen Teilhaber (Hanns Zischler und Sunnyi Melles) wollen, dass der Laden auch den Hoch- und Geldadel als Kunden gewinnt. Und Moshammer muss sich überlegen, wie das zu schaffen ist.

