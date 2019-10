Fanta-Vier Rapper : Smudo: Noch heute kulturelle Gräben zwischen Ost und West

30 Jahre nach dem Mauerfall zieht auch Smudo Bilanz: Viele Sachen seien verpasst worden, So der Rapper.

von dpa

31. Oktober 2019, 09:38 Uhr

Rapper Smudo (51) von den Fantastischen Vier («Zusammen») sieht auch 30 Jahre nach dem Mauerfall noch Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland.

«Viele kulturelle Gräben sind heute noch da und sichtbar im Vergleich zwischen dem, was man dachte, was wird, und dem, was heute ist», sagte er der Deutschen Presse-Agentur. «Es gab viele Sachen, die verpasst worden sind.»

Smudo, der gebürtig Michael Bernd Schmidt heißt, gehört zur Hip-Hop-Band Die Fantastischen Vier, die sich 1989 in Stuttgart gründete. Zusammen mit Band-Kollege Michi Beck war er von 2014 bis 2018 Coach der ProSieben-Show «The Voice of Germany».