Katastrophenfilm : «Skyscraper»: Action mit Dwayne «The Rock» Johnson

Will Sawyer hat als Kriegsveteran und ehemaliger FBI-Einsatzchef schon so einiges hinter sich. Jetzt wartet eine neue Herausforderung auf ihn. Er soll den höchsten Wolkenkratzer der Welt bewachen.

von dpa

08. Juli 2018, 16:39 Uhr

Der Kriegsveteran und ehemalige FBI-Einsatzchef Will Sawyer hat in Hongkong einen neuen Job gefunden: Im The Pearl, dem mit 240 Stockwerken höchste Wolkenkratzer der Welt, soll er für Sicherheit sorgen.

Doch schon bald kommt es dort zur Katastrophe - in der 96. Etage brennt es, in den Stockwerken darüber ist seine Familie eingeschlossen. Und zu allem Überfluss wird Will auch noch beschuldigt, selbst das Feuer gelegt zu haben.

Das Muskelpaket Dwayne «The Rock» Johnson ist erneut in einem Actionspektakel zu sehen, bei dem er dieses Mal seine Familie aus dem Flammeninferno retten und gleichzeitig den Brandstifter finden muss.

Skyscraper, USA 2018, 103 Min., FSK ab 12, von Rawson Marshall Thurber, mit Dwayne Johnson, Neve Campbell, Chin Han