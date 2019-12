Weihnachtswunsch : Simone Thomalla: «Ich bin so demütig geworden»

An Weihnachten gibt es viele Geschenke. Aber Simone Thomalla hat nur einen Wunsch.

von dpa

20. Dezember 2019, 11:27 Uhr

Schauspielerin Simone Thomalla (54, «Tatort») hat einen großen Wunsch für 2020. «Ich bin so demütig geworden, dass ich mir fürs neue Jahr nichts Besonderes wünsche - außer Gesundheit für mich und meine Lieben», sagte Thomalla beim Roncalli Weihnachtscirkus in Berlin am Donnerstagabend.

Die Themen Entspannung und Gesundheit seien ihr sehr wichtig - und Thomalla verrät auch ihren Trick, um gut einzuschlafen: «Ich nutze eine App mit den unterschiedlichen Klängen, zum Beispiel einer Harfe, Wellenrauschen, Regen oder Sturm. Ich lege mein Handy dann einfach nur neben mein Bett, mache die Augen zu und denke, ich sei irgendwo anders. Dabei schlafe ich super ein.»

Aktuell steht die Schauspielerin im Berliner Renaissance Theater mit dem Stück «Extrawurst» auf der Bühne.