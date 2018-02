Die polnische Regisseurin Małgorzata Szumowska ist für ihre Gesellschaftsparabel «Gesicht» mit dem Großen Preis der Berlinale-Jury geehrt worden.

von dpa

24. Februar 2018, 20:04 Uhr

Sie bekam bei der Verleihung am Samstagabend in Berlin einen der Silbernen Bären. Szumowska hatte zum dritten Mal am Wettbewerb des Filmfestivals teilgenommen.