Drama : «Siberia»: Von Abel Ferrara mit Willem Dafoe

Ein alter Mann leidet an seinen Alpträumen. Die Schreckensvisionen enthalten Bilder zuckender Leiber und blutiger Kadaver.

von dpa

16. März 2020, 08:55 Uhr

In ihrem aktuellen gemeinsamen Spielfilm erkunden der US-amerikanische Regisseur Abel Ferrara und Hollywood-Star Willem Dafoe in der Hauptrolle das Unterbewusstsein eines alten Mannes, der zurückgezogen in den Bergen lebt.

Eine Flut von Schreckensvisionen überrollt ihn: zuckende Leiber, blutige Kadaver und nackte Frauen. Daraus entwickelt sich keine geradlinige Geschichte. Die düsteren, oft blutgetränkten und häufig mit Gewalt aufgeladen Visionen zwischen Ekel und Angst geben dem Publikum ein Rätsel auf.

Siberia, Italien, Deutschland, Mexiko, 92 Min., FSK ab 16, von Abel Ferrara, mit Willem Dafoe, Dounia Sichov, Cristina Chiriac