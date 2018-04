Versteckte Kamera : Show mit Streichen: Neue Runde für «Verstehen Sie Spaß?»

YouTube-Stars, «Tatort»-Kommissare und ein «Tagesthemen»-Moderator, der aufs Glatteis geführt wird. Guido Cantz startet in sein neuntes Jahr bei «Verstehen Sie Spaß?». Der TV-Klassiker zeigt Spaßfilme mit der versteckten Kamera. Und hat es auf Prominente abgesehen.

von dpa

13. April 2018, 22:00 Uhr

Felix Neureuther erwischt es in der Seilbahn, Ingo Zamperoni im «Tagesthemen»-Studio, die «Tatort»-Kommissare Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser bei Dreharbeiten in Wien: Sie werden von Spaßfilmen mit der versteckten Kamera hereingelegt.

Dahinter steckt Guido Cantz. Dieser startet in sein neuntes Jahr als Moderator von «Verstehen Sie Spaß?». Die erste Ausgabe der ARD-Unterhaltungsshow in diesem Jahr wird am Samstag, 20.15 Uhr, im Ersten ausgestrahlt. Sie kommt live aus den Bavaria Studios München.

«Wir haben die mehr als vier Monate dauernde Winterpause genutzt, um wieder Prominente und andere aufs Glatteis zu führen», sagt Cantz in Baden-Baden im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur: «Es hat großen Spaß gemacht, diese Ideen zu entwickeln und umzusetzen. Spaß an den Filmen werden auch die Zuschauer haben.» Der 46-Jährige schlüpfte mehrfach in die Rolle des Lockvogels, verkleidete sich und brachte mit der versteckten Kamera Ahnungslose in absurde und witzige Situationen. Das ist das Konzept der Samstagabendshow, die seit 1980 ohne Unterbrechung läuft und von Cantz seit 2010 präsentiert wird.

In die Falle tappte diesmal unter anderem Ingo Zamperoni, Moderator der ARD-«Tagesthemen». Der 43-Jährige sollte, an der Seite seiner Nachrichtenkollegin Linda Zervakis, per Live-Schalte die zweifache Eiskunstlauf-Olympiasiegerin Katarina Witt interviewen, weil diese angeblich «Patin der Bundesregierung für die Neuen Bundesländer» werde. Doch Cantz, Witt und Zervakis machten gemeinsame Sache - und führten den sonst so souveränen Zamperoni mit unerklärlichen Ton- und Technikprobleme aufs Glatteis. Zamperoni, Witt und Zervakis sind auf Einladung von Cantz am Samstag in der Show.

Weitere Gäste sind unter anderem die Wiener «Tatort»-Kommissare Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser. Cantz ließ aufdringliche Fans an deren Drehort und das Auto des Ermittlerduos verrückt spielen. Doch die beiden «Tatort»-Profis behielten die Nerven.

Ebenfalls in der Show sind Skirennläufer Felix Neureuther und seine Eltern Christian Neureuther und Rosi Mittermaier. Felix Neureuther nutzte gemeinsam mit mehreren Skischulkindern die neue Bahn auf die Zugspitze. Cantz und die Kinder heckten in der Gondel und auf der Skipiste Streiche aus und brachten den 34-Jährigen an den Rand der Verzweiflung, wie sich dieser danach lachend erinnert.

Mit 38 Jahren ist «Verstehen Sie Spaß?» die älteste Samstagabendshow im deutschen Fernsehen, heißt es bei dem für die Sendung verantwortlichen Südwestrundfunk (SWR) in Baden-Baden. Nun erhält sie ein neues Design sowie ein moderneres Studio, sagt die Chefin der SWR-Fernsehunterhaltung, Barbara Breidenbach.

Neu in der Show und als Lockvögel mit der versteckten Kamera aktiv sind die schwäbischen Zwillinge Lisa und Lena (15), die mit Videos im Internet erfolgreich sind. Sie ergänzen YouTube-Darstellerin Joyce Ilg, die seit rund einem Jahr dabei ist. Alle drei sprechen vor allem ein jüngeres Publikum an. Pranks, wie Streiche im YouTube-Zeitalter heißen, kommen bei diesem gut an.

Am Konzept der klassischen Familienunterhaltung hält «Verstehen Sie Spaß?» fest, sagt Cantz: «Die Sendung ist so angelegt, dass vom Enkel bis zur Oma jeder mitlachen kann.» Geplant seien in diesem Jahr, wie bisher auch, vier Ausgaben sowie im Sommer ein Best-Of.

Trotz der langen Laufzeit habe «Verstehen Sie Spaß?» gute Einschaltquoten, sagt Breidenbach. Die Sendung erreichte demnach im vergangenen Jahr pro Ausgabe zwischen 4 und 5,5 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 16 bis 19,5 Prozent. Sie stehe damit am hartumkämpften Samstagabend im Spitzenfeld. «Bei Kindern und Jugendlichen lagen die Marktanteile zwischen 26 und 29 Prozent», sagt Breidenbach und nennt dies «herausragende Werte».

Hinzu kommt der YouTube-Kanal der Sendung, der ebenfalls ein Millionenpublikum erreicht. Es ist mit Filmstreichen der versteckten Kamera laut SWR der erfolgreichste YouTube-Kanal der öffentlich-rechtlichen Sender in Deutschland.

Im Fernsehen gezeigt wird die Samstagabendshow nicht nur in Deutschland, sondern diesmal auch im österreichischen Fernsehen. Die ARD kooperiert hierfür mit dem ORF, so die Sender. Zur Konkurrenz in Deutschland: Das ZDF sendet zeitgleich den Krimi «Unter Verdacht» mit Senta Berger und RTL die Castingshow «Deutschland sucht den Superstar» mit Jury-Mitglied Dieter Bohlen.