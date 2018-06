Ex-Basketballstar legt auf : Shaquille O'Neal geht als DJ auf Tour

Als Basketballer hat Shaquille O'Neal Sportfans in der ganzen Welt begeistert. Als DJ will er die Menschen zum Tanzen bringen. Damit knüpft er an seine Teenager-Tage an.

von dpa

27. Juni 2018, 16:10 Uhr

Der frühere Basketballstar Shaquille O'Neal, der in der Profiliga NBA vier Titel gewann und 1996 Olympiasieger wurde, geht diesen Sommer als DJ auf Tour.

Der auch als «Shaq» bekannte 46-Jährige kündigte auf Twitter Stationen unter anderem in Peking, Shanghai, Miami, Washington und Toronto an. «Viele Leute halten mich nur für einen Promi-DJ, aber ich war schon im Alter von 14 Jahren DJ», sagte er dem Magazin «Billboard». Seine musikalischen Vorlieben hätten sich möglicherweise geändert, es gehe aber immer noch darum, die Menschen zum Tanzen zu bringen.

Vor, während und nach seiner Zeit in der NBA hatte «Shaq» zahlreiche andere Karrierewege eingeschlagen. Der 2,16 Meter große Center machte unter anderem seinen Doktor der Pädagogik in Miami, diente für verschiedene Polizei-Reserven und veröffentlichte als Rapper vier Alben.

Außerdem spielte er in mehreren Filmen mit und trat als Synchronsprecher auf, allerdings mit mäßigem Erfolg: Dreimal wurde er für den Film-Spottpreis der «Goldenen Himbeere» nominiert. O'Neal hat mehrere Bücher veröffentlicht und war auch als Gast in Wrestling-Wettkämpfen zu sehen.