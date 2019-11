Frozen 2 : Selena Gomez mit kleiner Halbschwester bei Film-Premiere

Die große Selena und die kleine Gracie Elliot: Bei der Premiere des Disney-Films «Frozen 2» sorgten die beiden mit ihrem Winter-Outfit für einen magischen Moment.

von dpa

08. November 2019, 09:14 Uhr

Hand in Hand über den roten Teppich: US-Sängerin Selena Gomez (27, «It Ain't Me») hat ihre sechsjährige Halbschwester Gracie Elliot zur Premiere des Disney-Films «Frozen 2» mitgenommen. Die beiden gingen am Donnerstagabend (Ortszeit) in Los Angeles in identischen Outfits über den Teppich.

Passend zur magischen Winterlandschaft des Animationsfilms trugen die beiden weiße Präriekleider und graue, mit Federn bestückte Umhänge. «Ich hoffe, dass ich jetzt offiziell die beste, große Schwester der Welt bin», schrieb Gomez später auf Instagram und postete Bilder der Premiere.

Die Sängerin und Schauspielerin wuchs nach der Trennung ihrer Eltern als Einzelkind bei ihrer Mutter auf. Diese bekam mit ihrem heutigen Mann vor sechs Jahren Gracie Elliot. Gomez hat noch eine weitere kleine Halbschwester.