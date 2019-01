Anerkennung : Sebastian Koch: «Jubel und Freude» über Oscar-Nominierung

Das Drama «Werk ohne Autor» geht für Deutschland in der Sparte «nicht-englischsprachiger Film» ins Oscar-Rennen. Sebastian Koch, einer der Mitwirkenden, freut sich «riesig» darüber.

von dpa

22. Januar 2019, 16:19 Uhr

Der Schauspieler Sebastian Koch ist glücklich über die Oscar-Nominierung für «Werk ohne Autor». «Ich freue mich riesig, dass unser Film "Werk ohne Autor" über die Academy die Anerkennung bekommt, die er verdient», sagte der 56-Jährige der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag.

Es herrsche «großer Jubel und Freude», nach «Das Leben der Anderen» vor zwölf Jahren wieder bei der Verleihung dabei zu sein «und diesem unendlich spannenden Moment - and the Oscar goes to - entgegenzufiebern».

«Werk ohne Autor» von Regisseur Florian Henckel von Donnersmarck geht für Deutschland in der Sparte «nicht-englischsprachiger Film» ins Oscar-Rennen. Das Drama erzählt von einem Künstler und dessen Findungs- und Schaffungsprozess.

Sebastian Koch spielt den Schwiegervater dieses von Tom Schilling verkörperten Künstlers.