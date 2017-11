Namens-Verwirrung : Sean Combs hat nur einen Scherz gemacht

vergrößern 1 von 1 Foto: Jordan Strauss 1 von 1

von dpa

erstellt am 07.Nov.2017 | 09:22 Uhr

Rapper, Produzent und Schauspieler Sean Combs («Bad Boy for Life») bedauert, mit einer vermeintlichen weiteren Namensänderung Verwirrung angerichtet zu haben.

Am Samstag, seinem 48. Geburtstag, hatte er verkündet: «Mein neuer Name ist LOVE aka Brother Love». Nun der Rückzieher: In der Nacht auf Dienstag veröffentlichte er ein Video, in dem er klarstellt: «Ich habe nur gescherzt. Ok?» Er habe keine Verwirrung stiften wollen und eingesehen, dass man mit dem Internet nicht herumspielen dürfe. «Ich habe meinen Namen nicht geändert. Es ist nur ein Teil meines anderen Ichs. Eines meiner anderen Ichs ist Liebe.»

Lachend fährt er fort: «Also nur um es klarzustellen (...), ihr könnt mich mit jedem Namen ansprechen, den ich schon einmal getragen habe. Und wenn ihr mich mit 'Love' ansprechen wollt, gerne.» Allerdings: «Ich habe nur ein bisschen herumgespielt.»

Der 48-Jährige ist schon als Diddy, P. Diddy, Sean John, Puff Daddy, Puffy und Swag in Erscheinung getreten - kaum jemand hatte schon so viele Pseudonyme wie er. «Ich weiß, es ist riskant, weil es einigen Leuten kitschig vorkommen könnte», hatte das Multitalent am Samstag in einem Video über seinen vermeintlichen neuen Namen «Brother Love» gesagt. Allerdings hatte es von Anfang an Zweifel gegeben, wie ernst er es wirklich meinte.

