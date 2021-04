Royaler Geburtstag : Schwedischer König Carl Gustaf ist 75 Jahre alt

Ein schwedischer König saß noch nie so lange auf dem Thron wie er. Dabei ist Carl Gustaf noch verhältnismäßig jung. Heute feiert der skandidavische Monarch Geburtstag - in kleinem Kreis.

Stockholm | Schwedens König Carl XVI. Gustaf ist am Freitag 75 Jahre alt geworden. Zum Ehrentag standen dem Monarchen coronabedingt deutlich reduzierte Feierlichkeiten bevor. Gemeinsam mit seiner Frau Königin Silvia (77) wollte er den großen Tag im königlichen Schloss in der Stockholmer Altstadt Gamla Stan verbringen und am Vormittag einige Offizielle wie Regi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.