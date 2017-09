Royaler Name : Schwedens Baby-Prinz heißt Gabriel Carl Walther

vergrößern 1 von 1 Foto: Fredrik Sandberg 1 von 1

Stockholm (dpa) – Der neugeborene schwedische Prinz bekommt den Namen Gabriel Carl Walther. Der Sohn von Prinz Carl Philip (38) und dessen Frau Sofia wird außerdem Herzog von Dalarna, einer Provinz nordwestlich von Stockholm.

Das teilte König Carl XVI. Gustaf (71) am Montag der schwedischen Regierung mit. Gabriel - so der Rufname - war am 31. August geboren worden. Er ist der zweite Sohn von Carl Philip und Sofia und das sechste Enkelkind des schwedischen Königspaars Carl XVI. Gustaf und Silvia (73). Im März 2018 wird das siebte erwartet: Prinzessin Madeleine ist wieder schwanger.

von dpa

erstellt am 04.Sep.2017 | 12:36 Uhr