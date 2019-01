Event-Wochenende : Schwarzenegger kommt zu Hahnenkamm-Rennen nach Kitzbühel

Ein Termin scheint beim Hollywood-Schauspieler alljährlich im Kalender zu stehen: das Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel. Nur ein Mal soll er es in den letzten Jahren verpasst haben.

von dpa

22. Januar 2019, 15:04 Uhr

Hollywood-Star Arnold Schwarzenegger (71) kommt auch dieses Jahr wieder zum Hahnenkamm-Rennen nach Kitzbühel.

Wie die österreichische Nachrichtenagentur APA berichtet, wird der ehemalige Gouverneur von Kalifornien nach Informationen aus seinem Umfeld voraussichtlich am Freitag - und damit rechtzeitig zur alljährlichen Weißwurstparty - eintreffen. Für Schwarzenegger wäre es der bereits siebte Besuch der Hahnenkamm-Rennen.

Seit 2012 hat Schwarzenegger das Event-Wochenende in Kitzbühel nur ein Mal verpasst. Bei der Weißwurst-Party am Freitagabend werden laut APA 2500 Gäste erwartet und rund 3500 Weißwürste verköstigt.

Die Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel sind die Weltcup-Wettbewerbe der Skirennläufer in Kitzbühel. Sie finden dieses Jahr bereits zum 79. Mal statt. Höhepunkt ist alljährlich die berüchtigte Abfahrt auf der Streif am Samstag.