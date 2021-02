TV-Tipp : Schräge Weltraumoper: „Guardians of the Galaxy“

Ein sprechender Waschbär, ein tolpatschiger Baum und mittendrin ein chaotischer Held: „Guardians of the Galaxy“ setzte 2014 neue Maßstäbe im Superhelden-Kosmos. Fans fiebern Teil drei schon entgegen. Das Projekt lag nach einigem Ärger um Regisseur James Gunn lange auf Eis.

Berlin | So stellt man sich die Beschützer der Galaxie bestimmt nicht vor. Die fünf „Guardians of the Galaxy“ sind ein kurioses Team von Außenseitern: ein schießwütiger, rotzfrecher Waschbär namens Rocket Racoon, ein einsilbiger Baumriese, der nur den Satz „I...

