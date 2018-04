Wieder gesund : Schock-Diagnose: Francine Jordi litt an Brustkrebs

Die Schweizer Schlagersängerin und Moderatorin hat lange nicht öffentlich über ihren Gesundheitszustand gesprochen. Inzwischen hat sie eigner Aussage zufolge ihre Erkrankung gut überstanden.

11. April 2018, 12:45 Uhr

Die Schweizer Schlagersängerin und Moderatorin Francine Jordi (40) hat nach eigenen Aussagen eine Brustkrebserkrankung überstanden. «Im Mai 2017 wurde bei mir Brustkrebs in einem sehr frühen Stadium diagnostiziert», sagte Jordi der Schweizer Tageszeitung «Blick» (Mittwoch).

Die Diagnose sei ein großer Schock, die Behandlung danach sei schwierig, aber erfolgreich gewesen. «Bei der sofortigen Operation konnte der Tumor vollumfänglich entfernt werden», sagte sie. Um das Rückfallrisiko weiter zu minimieren, unterzog sich die Künstlerin zusätzlich einer Chemo- und anschließender Bestrahlungstherapie.

Öffentlich machte Jordi ihre Erkrankung zunächst bewusst nicht. Nur ihre Familie und ihr Manager seien über den wahren Gesundheitszustand informiert gewesen. Jordi trat während dieser Zeit etwa in der «Willkommen bei Carmen Nebel»-Show auf und moderierte an der Seite von Jörg Pilawa die «Silvestershow». Um ihren Zustand zu kaschieren, setzte sie dabei auf eine blonde Perücke. Die Begegnungen mit ihren Fans hätten ihr in der schwierigen Phase «unglaublich viel Kraft gegeben» und sie «durch diese Zeit getragen».