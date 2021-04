Kinder- und Jugendserie : „Schloss Einstein“ sendet 1000. Folge

Fast 23 Jahre, 36.000 Drehbuchseiten und 1000 Folgen: Die Kinder- und Jugendserie „Schloss Einstein“ hat allen Grund zum Feiern.

Leipzig | Fast 23 Jahre nach der ersten Episode steht bei der Kinder- und Jugendserie „Schloss Einstein“ jetzt die 1000. Folge an. Ab Freitag (16. April) seien 26 neue Folgen werktäglich (Montag bis Freitag) um 14.35 Uhr beim Kinderkanal (KiKA) zu sehen, teilte der MDR in Leipzig mit. Die Jubiläumsfolge werde dann zum Finale der 24. Staffel am 21. Mai, einem...

