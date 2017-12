Rache, Schuld und Sühne : Schaurig-schön: «The Killing of a Sacred Deer»

vergrößern 1 von 1 Foto: - 1 von 1

von dpa

erstellt am 25.Dez.2017 | 13:20 Uhr

Skurril, geheimnisvoll, abgründig und verstörend: Die Filme des griechischen Regisseurs und Drehbuchautoren Yorgos Lanthimos («The Lobster») sind immer ein außergewöhnliches Abenteuer fern des Mainstream-Kinos.

In seinem paranormalen Psycho-Thriller «The Killing of a Sacred Deer» dreht sich alles um ein erfolgreiches Ärztepaar (Colin Farrell, Nicole Kidman) und dessen Kinder, die durch den Teenager Martin (Barry Keoghan) in eine mörderische Geschichte um Rache, Schuld und Sühne gezogen werden. Als eines der Kinder plötzlich nicht mehr laufen kann, scheint Martin die Ursache dafür zu sein. Nach und nach offenbart sich dessen unheimliche und diabolische Seite.

The Killing of a Sacred Deer, Großbritannien/Irland 2017, 121 Min., FSK ab 16, Englisch mit dt. Untertiteln und dt. Synchronfassung, von Yorgos Lanthimos, mit Colin Farrell, Nicole Kidman, Barry Keoghan, Raffey Cassidy, Sunny Suljic, Alicia Silverstone