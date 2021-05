Promi-Hochzeit : Sarah Lombardi heiratet und heißt nun wieder Sarah Engels

Sarah Lombardi gibt es nicht mehr! Nach ihrer Hochzeit heißt sie wieder Engels - ihr neuer Mann nimmt ihren Namen an.

Köln | Sängerin Sarah Lombardi und Fußballer Julian Büscher haben geheiratet. „Dieser Tag war so unfassbar schön. Wir haben im engsten Kreis der Familie gefeiert“, erzählte die 28-Jährige am Sonntagabend in einem Video, das sie auf Instagram online stellte. „Es war einfach perfekt.“ Sie hätten sich für den Familiennamen Engels entschieden - Sarahs Mädchen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.