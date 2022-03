Soziale Medien : Sarah Connor über Ukraine-Krieg: „All das ist so betäubend”

Die Sängerin kann die Bilder aus dem Krieg in der Ukraine schwer verkraften - und sie wundert sich, wie schnell auf einmal alles verändert wird.

Sarah Connor (41) zeigt sich wegen des Ukraine-Kriegs sehr betroffen und übt Kritik an sorglos postenden Influencern. Es falle ihr schwer, zu den Ereignissen in der Ukraine die richtigen Worte zu finden, schrieb die Sängerin in einem Beitrag, den sie auf Facebook und Instagram veröffentlichte. „Die Bilder der Toten, der Flüchtenden, die Gedanken, die Ä...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.