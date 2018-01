Sam Rockwell und Willem Dafoe gehören zu den fünf Nominierten für den Oscar als bester Nebendarsteller.

von dpa

23. Januar 2018, 14:45 Uhr

Rockwell wurde für seine Polizisten-Rolle in «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri» genannt, Dafoe für den Independent-Film «The Florida Project». Das teilte die Oscar-Akademie am Dienstag mit.