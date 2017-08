Genre-Wechsel : Ruth Negga mit Brad Pitt in Sci-Fi-Abenteuer

vergrößern 1 von 1 Foto: Matt Sayles 1 von 1

Die äthiopisch-irische Schauspielerin Ruth Negga (35) soll an der Seite von Brad Pitt eine Rolle erhalten. Laut «Hollywood Reporter» holt Regisseur James Gray Negga für sein Science-Fiction-Projekt «Ad Astra» vor die Kamera.

Tommy Lee Jones ist ebenfalls an Bord. Der Film dreht sich um die Reise eines Mannes durch ein gefährliches Sonnensystem, auf der Suche nach seinem Vater, der als abtrünniger Wissenschaftler einen Anschlag auf die Menschheit plant. Über Neggas Rolle wurde zunächst nichts bekannt.

Für ihren Part in dem Rassismusdrama «Loving» an der Seite von Joel Edgerton hatte sie in diesem Jahr eine Oscar-Nominierung erhalten.

Hollywood Reporter zu Ruth Negga

von dpa

erstellt am 09.Aug.2017 | 10:44 Uhr