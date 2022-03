Sat.1-Show „Kühlschrank öffne dich“ : Ruth Moschner übers Hamstern, Nutella und vegane Würstchen

Was eine „Ökoschnecke“ ist, ob sie hamstert und warum Essen und Schuld getrennt werden sollten - das schrieb uns Ruth Moschner im Vorfeld ihrer neuen Sat.1-Show „Kühlschrank öffne dich.“

Der Magen knurrt, der Kühlschrank wird aufgerissen - doch von den Überbleibseln will nichts zusammenpassen? Ratlos vor den Resten stehen, das kennen viele. All jene, die an Ungewissheit vor halbleeren Kühlschränken verzweifeln, können ab dem 7. April auf hilfreiche Tipps und Unterhaltung hoffen: Dann sendet Sat.1 die erste von sechs Folgen einer neuen...

