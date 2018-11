Rote Panther stehen bereit : Ruby O. Fee erhält New Faces Award Style

Seit 1998 wird der Preis vom Magazin «Bunte» vergeben. Jetzt stehen die neuen Preisträgerinnen fest.

von dpa

01. November 2018, 09:26 Uhr

Die Preisträgerinnen des New Faces Award Style des Magazins «Bunte» stehen fest. Ausgezeichnet werden die Schauspielerin Ruby O. Fee, die Designerin Lilly Ingenhoven und die Bloggerin Nina Schwichtenberg.

Die Trophäen in Form eines roten Panthers werden ihnen am 15. November in Berlin überreicht.

Die 22-jährige Ruby O. Fee wird als Style Icon gewürdigt. Ingenhoven erhält den Preis in der Kategorie Young Fashion Designer. 2013 gründete sie ihr eigenes Label, das nach Angaben der Award-Organisatoren «für puristische, weibliche Mode aus hochwertigen Stoffen» steht. Die 27 Jahre alte Schwichtenberg wird als Style Influencer ausgezeichnet.

Den New Faces Award gibt es seit 1998. Er wird zwei Mal im Jahr vergeben - im Bereich Film und im Bereich Mode.