Jetzt wird geheiratet! : RTL plant Live-Übertragung der Wendler-Hochzeit

Wie geht es weiter nach dem Heiratsantrag? RTL will Michael Wendler und Laura Müller auf dem Weg zum Traualtar begleiten.

von dpa

29. April 2020, 12:17 Uhr

RTL will die geplante Hochzeit von Schlagersänger Michael Wendler (47, «Sie liebt den DJ») und seiner Laura (19) live im Fernsehen übertragen.

Geplant sei eine Trauung, die schon im Sommer in Las Vegas stattfinden soll, teilte der Sender mit. Diese werde man ausstrahlen, «sofern es die aktuelle Situation rund um das Corona-Virus zulässt.»

Auch die Vorbereitungen auf den großen Tag sollen von Kameras engmaschig begleitet werden. Die RTL-Streamingplattform TV Now zeigt dazu ab dem 26. Mai die neue Doku-Soap «Laura und der Wendler - Jetzt wird geheiratet!». Später wird sie in neuer Fassung auch auf Vox zu sehen sein.

Michael Wendler - in eigenen Worten nur: der Wendler - hatte der 19 Jahre alten Laura Müller in der vergangenen Woche einen Antrag gemacht. Der Sänger und seine Zukünftige ließen sich dazu in Köln ablichten, im Hintergrund war der ehrwürdige Dom zu sehen. Eigentlich lebt das Paar in Cape Coral in Florida.