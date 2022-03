Fernsehen : RTL-Osterspektakel „Die Passion“ in kurzer Zeit ausverkauft

Die 3500 Karten für das RTL-Osterevent „Die Passion“ am 13. April in der Essener Innenstadt sind in vier Tagen komplett vergeben worden. Das sagte ein Sprecher der Essen Marketinggesellschaft am Mittwoch.

RTL will die Leidens- und Auferstehungsgeschichte Christi am Mittwoch vor Ostern mit Musik, bekannten Schauspielern und Sängern sowie Thomas Gottschalk als Erzähler auf die Bühne und live ins Fernsehen bringen. Dabei sind unter anderem Alexander Klaws als Jesus, Ella Endlich als Maria, Mark Keller (Judas) und Henning Baum (Pontius Pilatus). Die Hauptbü...

