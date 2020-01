Tod mit 57 Jahren : «Rosenheim-Cop» Joseph Hannesschläger gestorben

Eine der beliebtesten deutschen Fernsehserien hat ihr prominentestes Gesicht verloren: Joseph Hannesschläger, der «Rosenheim-Cop», ist tot.

von dpa

20. Januar 2020, 10:44 Uhr

Er war das Gesicht einer der beliebtesten deutschen Fernsehserien: Joseph Hannesschläger, der «Rosenheim-Cop», ist tot.

Er verlor den Kampf gegen den Krebs am Montag im Alter von 57 Jahren, wie die PR-Agentur Presse-Partner unter Berufung auf Hannesschlägers Ehefrau am Montag bestätigte. Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung darüber berichtet. Hannesschläger starb in München. Seine Frau sei bei ihm gewesen, teilte die PR-Agentur mit.

Seit 2002 war er als Kommissar Korbinian Hofer in der ZDF-Kultserie «Die Rosenheim-Cops» zu sehen. Erst im Herbst 2019 hatte er seine Krankheit öffentlich gemacht und bekanntgegeben, dass er nicht mehr in der Erfolgsserie mitspielen kann. Zuletzt hatte er nach Informationen der «Bild»-Zeitung im Januar 2020 auch eine Theaterrolle absagen müssen.

Hannesschläger hinterlässt seine Ehefrau Bettina, die er 2018 geheiratet hatte. Er lebte bis zuletzt in seiner Geburtsstadt München.

Nach Angaben auf seiner Homepage hat Hannesschläger im Laufe seiner Karriere in mehr als 45 Theaterstücken und rund 40 Kino- und Fernsehproduktionen mitgespielt. Er trat auch als Kabarettist auf und hatte mit «Discotrain» auch seine eigene Band. Seine wichtigste Rolle aber war die des schwergewichtigen Kommissars Korbinian Hofer in den «Rosenheim-Cops», in der er 17 Jahre lang zu sehen war.