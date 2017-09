Vaterglück : Rosberg stellt seine zweite Tochter Naila bei YouTube vor

vergrößern 1 von 2 Foto: Sebastian Gollnow 1 von 2

Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg (32) ist zum zweiten Mal Vater geworden. Laut «Bild» brachte seine Frau Vivian bereits am Dienstag in Monaco die kleine Naila zur Welt.

Für den Ex-Rennfahrer und die Innenarchitektin ist es nach Alaia (2) die zweite Tochter. «Bild» zitierte am Samstag Rosberg mit den Worten: «Die Geburt verlief ohne Komplikationen, alle sind wohlauf.» Bei YouTube veröffentlichte Rosberg am Samstag ein Video, in dem er mit dem Baby auf dem Bauch im Bett liegt und Fans auf Englisch von seinem Glück erzählt. Es sei ein bisschen ruhig um ihn gewesen, hier sei der Grund, sagt Rosberg selig in dem mit Selfiestick gedrehten Video mit der Überschrift «Meet My New Baby Daughter». Die kleine Naila schläft darin auf Papas Bauch. Ihr Gesicht sieht man nicht.

Die Geburt der zweiten Tochter sei «unglaublich emotional» gewesen, erläutert Rosberg in dem gut einminütigen Clip. Sie sei vielleicht sogar ein bisschen besonderer gewesen, weil seine Frau und er aufgrund der Erfahrung mit der ersten Tochter Alaia jetzt bereits vorher gewusst hätten, wie toll es sei, eine Tochter zu bekommen.

Am Freitag hatte Rosberg zudem angekündigt, dass er sich als Berater um eine Rückkehr des Polen Robert Kubica in die Formel 1 kümmern will. Er war nach seinem ersten und einzigen WM-Titel Ende vergangenen Jahres aus der Königsklasse des Motorsports zurückgetreten.

