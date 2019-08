Auktion : Rolls Royce von Elizabeth Taylor versteigert

«Grüne Göttin» hat Elizabeth Taylor ihren geliebten Rolls Royce genannt. Jetzt hat das Luxusgefährt einen neuen Besitzer. Bei der Versteigerung hatte man aber auf einen höheren Erlös gehofft.

von dpa

08. August 2019, 08:07 Uhr

Ein grüner Rolls Royce, der einmal der Schauspielerin Elizabeth Taylor (1932-2011) gehört hat, ist in den USA für umgerechnet rund eine halbe Million Euro versteigert worden.

Das Oldtimer-Cabrio vom Typ Silver Cloud II sei für 520.000 Dollar (etwa 460.000 Euro) an einen anonymen Bieter gegangen, sagte ein Sprecher des Auktionshauses Guernsey's in New York der Deutschen Presse Agentur. Vor der Versteigerung hatte das Auktionshaus allerdings auf das Vierfache der erlösten Summe gehofft.

Taylors damaliger Ehemann Eddie Fisher hatte ihr das Auto 1960 geschenkt. Die Schauspielerin bezeichnete es als «Green Goddess» (Grüne Göttin) und nahm es sogar zum Dreh des Films «Cleopatra» mit nach Rom. Ende der 70er Jahre kaufte der Sammler Karl Kardel aus Kalifornien ihr das Auto ab und gab es nun zur Versteigerung frei.

Ob Taylor das Auto jemals selbst gesteuert hat, ist allerdings unklar. «Ich glaube nicht, dass Elizabeth je einen Führerschein hatte», sagte Kardel der «New York Times».