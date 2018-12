Bekenntnis : Roland Kaiser: «Für eine Beziehung kämpfen»

Der Sänger bedauert, in einer Zeit zu leben, in der nicht mehr repariert wird, sondern schnell ausgetauscht. Dabei findet er es lohnenswert für eine Beziehung, nicht sofort das Handtuch zu werfen.

von dpa

04. Dezember 2018, 17:38 Uhr

Der Schlagersänger Roland Kaiser (66, «Dich zu lieben») hält es für lohnenswert, für eine Beziehung zu kämpfen. «Wenn man gemeinsam Höhen und Tiefen übersteht, erwächst daraus eine ganz besondere Beziehung», sagte Kaiser in einem Interview der Wiener Wochenzeitung «Falter».

«Ich finde, es lohnt sich, für eine Beziehung zu kämpfen.» Allerdings sei inzwischen eine Zeit angebrochen, in der das viele anders sähen, erklärte der gebürtige Berliner. «Wir leben in einer Zeit, in der wir nicht mehr reparieren. Wir tauschen aus. Wenn es nicht klappt, trennt man sich halt.»