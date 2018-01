Neues aus Hollywood : Robert Pattinson stellt Comedy-Western vor

Er will unbedingt sein gelacktes Teenie-Vampir-Star-Image loswerden. Robert Pattinson versucht sich an einem Comedy-Western.

von dpa

17. Januar 2018, 11:25 Uhr

Der britische «Twilight»-Star Robert Pattinson meldet sich in einer Western-Rolle zurück. Der «Hollywood Reporter» veröffentlichte erste Fotos von dem Comedy-Western «Damsel», in dem Pattinson als Wild-West-Pionier mit einem Miniaturpferd namens Butterscotch durch die Wildnis zieht, um seine Verlobte (Mia Wasikowska) zu heiraten.

Der Film der amerikanischen Regie-Brüder und Autoren David und Nathan Zellner («Kumiko, the Treasure Hunter») soll in den kommenden Wochen beim Sundance Festival im US-Staat Utah und bei der Berlinale gezeigt werden. Pattinson und seine australische Kollegin Wasikowska (28) drehten 2014 zusammen bereits den Film «Maps to the Stars».