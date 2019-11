«Zweitgast» unter Vertrag : Richard Lugner: Opernball-Wunschgast hat keine Zeit

Wer wird den österreichischen Bualöwen kommendes Jahr zum Wiener Opernball begleiten? Das wurde noch nicht bekannt, seine erste Wahl hat aber wohl keine Zeit.

von dpa

07. November 2019, 17:44 Uhr

Richard «Mörtel» Lugner (87) ist noch auf der Suche nach einer Star-Begleitung für den Wiener Opernball 2020. Lugner sagte der österreichischen Nachrichtenagentur APA am Donnerstag, dass sein «Supergast» leider keine Zeit habe.

«Das wurde mir jetzt mitgeteilt. Vielleicht geht es 2021», sagte der 87-Jährige der APA.

Er arbeite nun an einem Gast aus «der Gegend wie immer». «Es sieht gut aus», so Lugner, der seit 1992 mit Stargästen beim Opernball aufschlägt und so immer wieder für Aufsehen sorgt. Mit einem «Zweitgast» sei der Vertrag schon unterzeichnet.

Im vergangenen Jahr hatte das australische Model Elle Macpherson (55) den Baulöwen begleitet, in den Jahren zuvor holte Lugner unter anderem Sophia Loren, Pamela Anderson oder Kim Kardashian nach Wien. Der Opernball 2020 findet am 20. Februar statt.