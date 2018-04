IS-Terror : «Reseba»: Drama über eine jesidische Liebe

Vor knapp vier Jahren stürmten IS-Terroristen im Irak das Sindschar-Gebirge. Für Tausende Jesiden begann eine furchtbare Leidenszeit. Von ihr erzählt das Drama «Reseba - The Dark Wind», in dem ein Liebespaar im Mittelpunkt steht.

von dpa

01. April 2018, 14:57 Uhr

Reko und Pero sind Jesiden und leben in einem Dorf im Norden des Iraks. Das Paar will heiraten, als IS-Terroristen die Heimat der beiden überfallen. Kinder und Frauen werden entführt - unter ihnen auch Pero.

Ihr Verlobter Reko macht sich in «Reseba - The Dark Wind» auf eine verzweifelte Suche. Das Werk des Regisseurs Hussein Hassan nimmt Bezug auf tatsächliche Ereignisse. So hatten IS-Extremisten das Sindschar-Gebirge im Sommer 2014 überrannt und dabei Tausende Jesiden getötet oder verschleppt. Zehntausende Menschen flohen. Die IS-Terroristen verfolgen die Jesiden, eine religiöse Minderheit, als «Teufelsanbeter». Die meisten Schauspieler in dem Spielfilm sind Laien.

Reseba - The Dark Wind, Irak, Deutschland, Katar 2016, 89 Min., FSK o.A., von Hussein Hassan, mit Rekesh Shabaz, Diman Zandi