Das Baby ist da! : René Adler und Lilli Hollunder haben einen Sohn

Das ist immer etwas Besonderes: Ex-HSV-Keeper René Adler und seine Frau Lilli Hollunder sind zum ersten Mal Eltern geworden.

von dpa

13. Mai 2020, 11:52 Uhr

Der ehemalige Torwart des Hamburger SV, René Adler (35), und seine Frau, die Schauspielerin Lilli Hollunder (34), sind zum ersten Mal Eltern geworden. Das teilte das Paar, das seit 2016 verheiratet ist, auf Instagram mit.

Dort verrieten die beiden auch den Namen ihres Sohnes: Casper. Zudem postete René Adler ein Bild, auf dem der ehemalige Fußball-Nationaltorhüter seinen Sohn liebevoll auf dem Arm hält. Zu dem Foto schrieb René Adler: «Du bist zwar erst so kurz bei uns, aber es fühlt sich an, als wäre es nie anders gewesen. Ich liebe dich so unendlich.» Zahlreiche Fans beglückwünschten das Paar und wünschten der kleinen Familie alles Gute.