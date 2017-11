Fast 7,5 Millionen Zuschauer : Rekordzahlen für «Fack ju Göhte 3»

vergrößern 1 von 1 Foto: Matthias Neidhardt 1 von 1

von dpa

erstellt am 13.Nov.2017 | 14:14 Uhr

Zweieinhalb Wochen nach dem Kinostart ist «Fack ju Göhte 3» schon der meistgesehene Film des laufenden Kinojahres in Deutschland.

Am Wochenende schauten sich nach vorläufigen Zahlen weitere 607 000 Besucher die Komödie mit Elyas M'Barek und Jella Haase an, wie Media Control am Montag mitteilte. Die Gesamtzahl der Kinozuschauer erhöhte sich damit auf fast 7,5 Millionen.

Hinter dem unangefochtenen Spitzenreiter der Kinocharts folgt als Nummer zwei weiterhin der Fantasyfilm «Thor: Tag der Entscheidung» mit 252 500 Wochenendbesuchern. Dahinter reihen sich drei Neueinsteiger ein: Dritter ist die starbesetzte Neuverfilmung des Klassikers «Mord im Orient-Express» (240 500 Besucher) von Regisseur Kenneth Branagh, der auch die Hauptrolle des Detektivs Hercule Poirot spielt.

Neu auf der Vier startet die Komödie «Bad Moms 2» - in der Fortsetzung agieren Mila Kunis, Kristen Bell und Kathryn Hahn als aufsässige Mütter im Weihnachtsstress (193 000). Neu auf der Fünf steht der Kinderfilm «Hexe Lilli rettet Weihnachten» (70 000), dritter Teil der Kinoreihe um die Hexe Lilli.

