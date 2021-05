Liedermacher : Rainald Grebe schwer krank: „Ich hatte sechs Schlaganfälle“

Der für sein „Brandenburg“-Lied bekannte Musiker Rainald Grebe hat eine schwere Krankheit, die ihn öfter Schlaganfälle erleiden lässt. In einem Interview sprach er nun über den Tod.

Berlin | Rainald Grebes Album „Popmusik“ kam vor wenigen Wochen heraus. Es erzählt in zwölf Liedern vom letzten Flug einer Stewardess, von der Liebe zu Eiscreme-Sorten wie Basilikum-Grüner Apfel und Rosskastanie-Rosmarin, aber auch ganz zum Schluss vom Tod. „Der Tod sitzt in der Kantine, der Tod isst Essen zwei“, singt Grebe. Der Tod, „die alte Ich-AG, see ...

