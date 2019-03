Wechsel : Radio Bremen bekommt erstmals eine Intendantin

Nach acht männlichen Intendanten rückt erstmals eine Frau an die Spitze von Radio Bremen. Yvette Gerner kommt vom ZDF, so wie bereits ihr Vorgänger Jan Metzger. Die 51-Jährige soll ihr Amt im August antreten.

von dpa

05. März 2019, 19:03 Uhr

An die Spitze der kleinsten ARD-Anstalt Radio Bremen rückt erstmals eine Frau: Der Rundfunkrat sprach sich für die ZDF-Journalistin Yvette Gerner als neue Intendantin aus.

In geheimer Wahl votierte das Gremium am Dienstag mit großer Mehrheit auf einer außerordentlichen Sitzung für die 51-Jährige, wie der Rundfunkratsvorsitzende Klaus Sondergeld sagte. Damit folgten die Mitglieder dem Personalvorschlag der Findungskommission, die 22 Bewerbungen erhalten und acht Kandidaten in die engere Wahl genommen hatte.

Die aus Rheinland-Pfalz stammende Gerner soll am 1. August die Nachfolge von Jan Metzger antreten, der sich nach zehn Jahren im Amt aus persönlichen Gründen nicht mehr zur Wahl gestellt hatte. Gerner ist seit 2010 Chefin vom Dienst in der ZDF-Chefredaktion. Zu ihren Zielen bei Radio Bremen sagte sie: «Mir ist es wichtig, auf allen Wellen und Plattformen ein Programm anzubieten, das ganz nah am Menschen ist.» Radio Bremen zeichne sich durch eine hohe Innovationskraft aus.

Gerner lernte Journalismus von der Pike auf, absolvierte nach dem Studium der Politikwissenschaft, Germanistik und Slawistik ihr Volontariat beim ZDF und machte dort Karriere. Ein Ausflug in die Politik schlug dagegen fehl: 2002 kandidierte das SPD-Mitglied während der Elternzeit für das Amt der Oberbürgermeisterin in ihrer Heimatstadt Speyer, unterlag aber dem Amtsinhaber Werner Schineller (CDU).

Ihr Parteibuch habe bei der Bewerbung keine Rolle gespielt, sagte Klaus Sondergeld. Gerner betonte, sie sei parteipolitisch nicht aktiv. «Als Intendantin von Radio Bremen bin ich souverän und unabhängig», betonte sie.