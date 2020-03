Corona-Krise : Queen ruft Briten zur Einheit auf

In einer Botschaft hat sich die Queen an ihre Landsleute gewandt. Nur gemeinsam sei die Krise zu bewältigen, schrieb sie in.

von dpa

19. März 2020, 18:52 Uhr

Die britische Königin Elizabeth II. hat ihre Landsleute zu Zusammenhalt im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie aufgerufen.

«In Zeiten wie diesen erinnere ich mich daran, dass die Geschichte unseres Landes von Menschen und Gemeinschaften geprägt wurde, die zu einer Einheit geworden sind (...)», sagte die 93 Jahre alte Queen einer Mitteilung zufolge. Die vereinten Bemühungen müssten nun auf das gemeinsame Ziel gelenkt werden. «Mehr denn je in unserer jüngeren Vergangenheit» habe nun jeder in den kommenden Tagen, Wochen und Monaten eine bedeutende Rolle zu spielen. «Ich versichere Ihnen, dass meine Familie und ich bereit sind, unseren Teil beizutragen», so die Monarchin.

Die Queen und Prinz Philip (98) hatten sich am Donnerstag zu einem vorgezogenen Osteraufenthalt auf Schloss Windsor zurückgezogen. Philip wurde Berichten zufolge per Hubschrauber von dem ostenglischen Landsitz Sandringham eingeflogen. Die Queen ließ sich mit ihren beiden Hunden, den Dorgis Candy und Vulcan, im Auto vom Buckingham-Palast nach Windsor bringen.

Die Queen und ihr Mann gelten aufgrund ihres hohen Alters als besonders von der Lungenkrankheit Covid-19 gefährdet, die durch das neuartige Coronavirus hervorgerufen wird. In der Londoner Innenstadt gibt es bislang deutlich mehr bestätigte Infektionen als in anderen Teilen des Landes.