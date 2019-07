Benefiz : Promis golfen für einen guten Zweck

Das Benefiz-Golf-Turnier in Machern bei Leipzig hat mittlerweile Tradition. In diesem Jahr haben etliche Prominente teilgenommen. Bei einer Versteigerung am Samstagabend brachte «Der Anbräuner» das meiste Geld ein.

Florian Silbereisen, Ralf Rangnick und Anna Loos mit ihrem Mann Jan-Josef Liefers gemeinsam auf dem Rasen: Beim traditionellen Benefiz-Golf-Turnier in Machern bei Leipzig haben zahlreiche Prominente die Schläger geschwungen.

Unter den rund 100 Teilnehmern war auch Ex-Meistertrainer Christoph Daum. Höhepunkt des 12. «GRK Golf Charity Masters» war eine Gala am Samstagabend, bei der Preise für einen guten Zweck versteigert wurden.

Ein Werk des Malers Neo Rauch hat dabei den höchsten Wert erzielt. Das Gemälde «Der Anbräuner» wurde für 750.000 Euro versteigert. Nach Angaben der Veranstalter erwarb der Berliner Immobilienunternehmer Christoph Gröner das 150 mal 120 Zentimeter große Gemälde. Es zeigt einen Künstler, der ein Bild mit seinen eigenen Exkrementen malt.

Insgesamt kamen durch das Golfturnier in Machern bei Leipzig und die Versteigerung 2,2 Millionen für wohltätige Zwecke zusammen.