Kabarett : Promi-Geburtstag vom 3. April 2019: Henning Venske

Er war Mitglied der Münchner Lach- und Schießgesellschaft, wurde mit dem Ehrenpreis zum Deutschen Kleinkunstpreis ausgezeichnet - doch viele Deutsche kennen ihn vor allem als Henning aus der «Sesamstraße».

von dpa

03. April 2019, 00:01 Uhr

Barfuß lief der sechsjährige Henning Venske vom 8. Mai bis zum 6. August 1945 mit seiner Mutter, Tante und einem Cousin vom österreichischen Wolfgangsee, wohin es die aus Stettin stammende Teilfamilie verschlagen hatte, bis nach Kiel an der Ostsee. Ohne zu wissen, ob die dort gesuchten Großeltern überhaupt noch am Leben waren.

Auf dem langen Marsch hörte der Junge die von Verzweiflung gezeichneten Gespräche der Erwachsenen - und sah von Bomben zerstörte Städte. «Es war für mich sehr prägend, zu sehen, was mit einem Land passiert, wenn man es Nazis überträgt», erinnert sich Venske im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in seinem gemütlichen Stammcafé in seiner langjährigen Wahlheimat Hamburg.

Obwohl noch ein Kind, geriet die bittere Erfahrung zum Grundstock für ein überaus kritisches politisches Bewusstsein, das Venske zu einem der bekanntesten und streitbarsten Kabarettisten der Republik aufsteigen ließ. So war er Mitglied der Münchner Lach- und Schießgesellschaft und erhielt 2010 - mit seinem Lieblingspartner Jochen Busse - den Ehrenpreis zum Deutschen Kleinkunstpreis.

Messerscharf positioniert sich der Mann, der an diesem Mittwoch seinen 80. Geburtstag feiert, bis heute als «Anarchist». Mit Vehemenz setzt er sich dagegen ein, dass Menschen Macht über andere Menschen gewinnen. «Es fängt schon in den Schulen an. Kinder sollten nicht abgerichtet werden auf die Interessen der Wirtschaft, sondern auf einen vernünftigen Umgang mit Geisteswissen und sozialem Verhalten», polemisiert der Lehrersohn und nippt am Kaffee.

Gern würde er sämtliche Armeen und Parteien der Welt abschaffen. Auf grundlegende Verabredungen und Ordnungskräfte könne eine Gesellschaft aber nicht verzichten, erklärt er. Zwar sei er als junger Familienvater kein aktiver «68er» gewesen, erinnert sich Venske. Doch habe er damals zum Beispiel den Einsatz des Studentenführers Rudi Dutschke gegen den «Muff von tausend Jahren» in der Bundesrepublik bewundert.

Bei alledem kennen viele Deutsche den Mann vor allem aus den 70er Jahren als Henning an der Seite von Lilo Pulver in der kunterbunten TV-Jugendserie «Sesamstraße». Von 1971 bis 1974 moderierte Venske außerdem die ARD-Sendung «Musik aus Studio B». Er schrieb erfolgreich Kinderbücher («Als die Autos rückwärtsfuhren») und seine Autobiografie («Es war mir ein Vergnügen»). Denn der Künstler - ein Halbbruder der Autorin Regula Venske (63, «Ein allzu leichter Tod») - ist flexibel und wechselt sein Medium, wenn ihm inhaltlich oder strukturell etwas an einem Arbeitgeber nicht passt. Juristische Auseinandersetzungen scheute er dabei nicht.

Nach seinem abgebrochenen Studium der Germanistik, Geschichte und Theaterwissenschaften in Münster und Köln strebte Venske die praktische Beschäftigung mit Literatur an - und erlernte den Schauspielerberuf. Er besuchte die Max-Reinhardt-Schule in Berlin und war Privatschüler der berühmten Schauspielerin Käthe Braun. Später arbeitete er als Regieassistent am Schiller-Theater für Größen wie Fritz Kortner und Boleslaw Barlog. «Bei ihnen habe ich das Handwerk und die Disziplin gelernt, die ich für mein Tun als wesentlich erachte», sagt Venske, der sich privat eher als ernst denn als übermäßig witzig betrachtet. «Hinter jedem Komiker steht ja ein Melancholiker. Ich habe aber auch Spaß am Leben gehabt», resümiert er.

Nachdem er in der Vergangenheit den Tod von zweien seiner drei Kinder zu ertragen hatte, ist Venske mit seiner zweiten Frau Hilde gerade in eine kleinere Wohnung gezogen. Vom Kabarett hat er sich schon vor einem Jahr verabschiedet. «Ich habe das Gefühl, ich habe alles gesagt und alles geschrieben, was ich zur politischen Situation der Bundesrepublik formulieren kann», erklärt Venske, «das heißt aber nicht, dass ich nicht mal wieder Theater spiele, wenn ein schönes Angebot kommt.»

Im Anschluss an das Interview steht erst einmal ein lukullisches Ritual im Lieblingscafé auf seinem Programm: «Zwei Eier im Glas und danach Apfelpfannkuchen», sagt Venske und schmunzelt.