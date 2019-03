Mit Stimme und Glamour : Promi-Geburtstag vom 27. März 2019: Mariah Carey

Sie ist eine der erfolgreichsten Popsängerinnen der Welt. Mariah Carey besitzt aber nicht nur eine großartige Stimme, mit ihrem überspannten Glamour weiß sie sich auch immer wieder gekonnt in Szene zu setzen.

27. März 2019, 00:01 Uhr

Jahrelang sorgte Mariah Carey mit ihrer Show in Las Vegas für Begeisterung. Jetzt aber zieht es die Sängerin, die heute 49 Jahre alt wird, von der Glitzermetropole wieder hinaus ins Rampenlicht der Welt.

Im Gepäck hat sie nach einer vierjährigen Pause ihr Ende letzten Jahres erschienenes Album «Caution», das ein wagemutiges R&B-Werk der Deluxe-Klasse geworden ist. Und das lässt Las Vegas nur als ein Intermezzo in einer noch immer auf Hochtouren laufenden Karriere erscheinen.

Immer wieder kehrt Mariah Carey auf «Caution» auch in ihre schwierige Kindheit zurück. Mit einem schwarzen Vater und einer weißen Mutter fühlte sie sich immer als Außenseiterin, nie wirklich irgendwo dazugehörig, sagte sie im Interview mit dem Online-Magazin «Pitchfork. Hinter ihrem glamourösen Image lässt Mariah Carey tiefe Blicke in ihre wunde Seele zu.

Die Basis des musikalisch angenehm reduzierten Albums bilden vor allem die geschmackvollen und einfallsreichen Beats, die die Grundierung für Mariahs großartige Fünf-Oktaven-Stimme bilden. Diese Stimme, immer wieder auch gerne vielfach verwoben, schwebt durch die Balladen und zeigen die Sängerin in Höchstform.

Auf ihrer Welttournee wird Mariah Carey am 2. Juni auch einen Zwischenstopp in Hamburg einlegen. Es wird ihr einziges Deutschland-Konzert sein. Auf ihrem Instagram-Account gibt die Mutter von Zwillingen schon mal erste Tour-Einblicke mit wechselnder Glitzergarderobe.

So rund lief es für die Sängerin, die im Laufe ihrer Karriere mehr als 200 Millionen Tonträger verkauft hat, nicht immer. Nach einer Reihe von musikalischen Misserfolgen, dem gefloppten Film «Glitter» (2001) und einem Nervenzusammenbruch schien sie beruflich so gut wie erledigt.

Zielstrebig arbeitete die Sängerin, bei der 2001 eine bipolare Störung diagnostiziert wurde, die zu extremen Stimmungsschwankungen führt, aber an ihrem Comeback, das ihr 2005 mit dem Album «The Emancipation of Mimi» gelang.

Mariah Carey, 1970 in New York geboren, hatte von ihrer Mutter, einer erfolglosen Opernsängerin, schon früh Gesangsunterricht bekommen. Bereits mit 12 Jahren nahm sie erste Demobänder auf, mit 18 wurde sie von dem Musikproduzenten Tommy Mottola entdeckt, den sie später heiratete. Ihre erste Nummer-1-Single war 1990 «Vision of Love». Damit begann eine Karriere, in deren Verlauf sie eine der erfolgreichsten und auch schillerndsten Sängerinnen der Popgeschichte wurde.