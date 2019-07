Top-Model und Role Model : Promi-Geburtstag vom 27. Juli 2019: Winnie Harlow

Früher hat man versucht ihr einzureden, dass sie niemals ein Model sein könne. Das aber hat Winnie Harlow besonders motiviert. Inzwischen gehört die Kanadierin zu den Stars auf dem Catwalk.

27. Juli 2019, 00:01 Uhr

Rap-Superstar Nicki Minaj hat vor kurzem die #MegatronChallenge angeleiert. Bis zum 27. Juli können sich noch Nachwuchs-Rapper mit einem Video um einen Plattenvertrag bei Nickis Label bewerben. 10.000 Dollar Preisgeld gibt es obendrauf.

Auch Top-Model Winnie Harlow, die heute 25 Jahre alt wird, hat mitgemacht und einen Song auf Instagram veröffentlicht - wenn auch mehr zum Spaß: «Mein Gesang ist ein bisschen besser als mein Rappen, aber zumindest habe ich es selbst geschrieben», schrieb sie dazu.

Keine Frage, sie hat Talent. Vielleicht hat sie sich bei dem Rapper Wiz Khalifa etwas abgeschaut - die beiden wurden 2018 ein Paar. Der momentane Beziehungsstatus ist allerdings unbekannt.

Nun, ein Plattenvertrag springt für Winnie Harlow mit ihrem Nicki-Minaj-Song wohl nicht heraus, aber knapp 400.000 Aufrufe von ihren 6,3 Millionen Instagram-Abonnenten kann sie auf der Habenseite verbuchen. Etwas besser kam noch ein kleiner Clip an, in dem sie vor wenigen Tagen in New York ein großes Eis mit unglaublich vielen Streuseln isst.

Instagram hat Winnie Harlow (fast) alles zu verdanken. Dort wurde sie von Tyra Banks entdeckt, die sie für ihre TV-Show «America's Next Top Model» vor die Kamera holte. Vorher hatte sie jede Modelagentur in ihrer Heimatstadt Toronto abgelehnt. 2014 nahm sie unter ihrem richtigen Namen Chantelle Brown-Young teil. Gewonnen hat sie zwar nicht, wusste aber mit ihrer Star-Qualität zu überzeugen.

Reiner Zufall war das alles aber nicht. CNN hat Winnie Harlow erzählt: «Als das Casting zu einer neuen ANTM-Season startete, bat ich alle meine Fans, Tyra Banks online zu taggen, damit sie meine Fotos sehen kann - und sie haben es gemacht.» Außerdem habe ihre jüngere Schwester noch eigens eine Facebookseite für sie gestartet.

Inzwischen ist Winnie Harlow das Gesicht der spanischen Marke Desigual, hat diverse Cover-Shootings hinter sich, präsentiert die Kreationen der Top-Designer bei den großen Fashion Weeks in Paris oder Mailand und gab im letzten Jahr ihr Debüt für das Dessous-Label Victoria's Secret. «Es ist der Höhepunkt meiner Karriere», sagte sie damals der «Vogue».

Winnie Harlow ist eine Frau, die auffällt. Durch die Vitiligo-Krankheit ist ihre Haut über und über mit weißen Flecken übersät. Die Ursachen der Krankheit sind weitgehend unbekannt.

Es liegt so viel Schönheit im Anderssein, aber es war ein schwerer Weg für Winnie Harlow, sich wirklich akzeptieren zu können. Vier Jahre war sie alt, als Vitiligo bei ihr diagnostiziert wurde. Es folgte eine schwere Kindheit mit beständigem Mobbing, weshalb Winnie öfter die Schule wechselte und schließlich sogar zuhause unterrichtet wurde. «Zebra» oder «Kuh» rief man ihr hinterher.

Dabei wollte sie eigentlich immer nur mit den coolen Kids abhängen. «Es brauchte einige Zeit, um zu erkennen, dass es mir egal sein sollte, was andere Leute denken», sagte sie dem britischen Magazin «Hello!».

Ihre Balance hat sie längst gefunden: «Ich lernte mich zu lieben, egal was andere über mich oder zu mir sagen. Das gab mir den Mut, mich gegen jeden oder jegliches Hindernis zu behaupten», sagte das Model dem TV-Sender CNN. Und damit wurde sie zum Vorbild vieler, die nicht den gängigen Schönheitsidealen entsprechen.

Allerdings tut sich Winnie Harlow mit dem Begriff Vorbild schwer: «Ein Vorbild ist jemand, dem man nacheifern und den man imitieren sollte. Und ich denke nicht, dass jemand auf so einen Sockel gesetzt werden sollte - es sei denn, man ist Beyoncé», sagte sie.