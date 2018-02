Trainer der «Seleção» : Promi-Geburtstag vom 27. Februar: Carlos Alberto Parreira

1994 holte Brasilien mit Carlos Alberto Parreira den ersehnten vierten WM-Titel. Zwölf Jahre später scheiterte der Coach mit der ruhigen Hand an Frankreich. Nun widmet sich der Fußballpensionär einem anderen Hobby. Als Inspiration dient das Meer.

27. Februar 2018, 00:01 Uhr

Ob Carlos Alberto Parreira in letzter Zeit viele Bilder verkauft hat, ist nicht bekannt. Seine großen Werke hat der Hobby-Maler und frühere brasilianische Fußballnationalcoach allerdings schon vor Jahren vollbracht. 1994 feierte Parreira mit der «Seleção» seinen größten Erfolg mit dem Titelgewinn bei der Weltmeisterschaft in den USA.

Parreiras WM-Laufbahn hatte schon vor über zwei Jahrzehnten begonnen. 2014 nahm er dann ein letztes Mal an einem Endrundenturnier teil. Um den Fußballlehrer, der am Dienstag 75 Jahre alt wird, ist es seitdem deutlich ruhiger geworden.

Vor vier Jahren scheiterte Parreira bei seiner letzten großen WM-Mission - ausgerechnet bei dem Turnier im eigenen Land ging die «Seleção» katastrophal unter. Bei dem 1:7-Debakel gegen die DFB-Elf im Halbfinale in Belo Horizonte war Parreira allerdings nur Technischer Direktor an der Seite von Coach Luiz Felipe Scolari.

Der aufbrausende Scolari hatte das Team noch 2002 zum fünften WM-Titel geführt. Für den Traum des «Hexacampeonato» wählte «Felipão» den Meistertrainer von 1994, den stets ruhig wirkenden Parreira, als Assistenten aus. Die Mischung ging nicht auf und die stolze Fußballnation stürzte in ihr schlimmstes Trauma seit dem verlorenen WM-Finale von 1950. «Es war ein Blackout, ein totaler Kontrollverlust», versuchte Parreira die Niederlage zu erklären.

Parreiras eigener Stern als Brasiliens Meistermacher war dabei eigentlich bereits acht Jahre zuvor während der WM in Deutschland gesunken. Zinédine Zidanes Frankreich zeigte Parreiras Starensemble um die Ballzauberer Ronaldo «Fenômeno», Ronaldinho und Kaká die Grenzen auf und warf es beim Duell um einen Platz im Halbfinale in Frankfurt aus dem Turnier (1:0).

Parreiras Erfolgsrezept schien endgültig ausgedient zu haben. Als großer Stratege war der Coach nie aufgefallen, mit seiner Ruhe und seiner unaufgeregten Art hatte er es 1994 aber noch vermocht, die «Seleção» zum ersehnten vierten WM-Triumph nach mehreren erfolglosen Versuchen zu führen.

Als glücklich erwies sich damals, dass Parreira Stürmer Romário rechtzeitig zurück ins Team holte. Romário war verletzt gewesen und galt als schwieriger Star, Parreira setzte erst zum Abschluss der WM-Qualifikation wieder auf ihn. Monate später war Brasilien Weltmeister nach einem Sieg im Elfmeterschießen im Finale gegen Italien und der «Baixinho» (der Kleinwüchsige) bester Spieler der WM.

Parreira wurde 1943 in Rio de Janeiro geboren. Seinen Vater verlor er mit zwei Jahren, als Jugendlicher musste er neben der Schule arbeiten. Zum Fußball kam er über seine Ausbildung als Sportlehrer. «Ich wurde Fußballtrainer durch Zufall. Mein Traum war, Fitnesstrainer zu werden», erklärte Parreira einmal in einem Interview. 1970 fuhr er mit Brasilien zur WM als Teil des Fitnessstabs - und durfte mit der Mannschaft den Titel feiern.

Im Laufe seiner Karriere betreute Parreira sechs verschiedene Nationalmannschaften. Jeweils mit Kuwait (1982), den Vereinigten Arabischen Emiraten (1990), Saudi-Arabien (1998) und Südafrika (2010) war er bei einer WM. Und natürlich mit Brasilien (Trainer 1992-1994 und 2003-2006). Auf Vereinsebene coachte er unter anderem Fluminense, Corinthians und den FC São Paulo, in Spanien den FC Valencia, in der Türkei Fenerbahçe Istanbul und in den USA die MetroStars.

Bereits vor Jahren träumte Parreira vom Ruhestand, ehe er sich von Scolari zur Rückkehr überreden ließ. In der hektischen Phase um die WM in Brasilien teilte er seine Zeit zwischen seinem Job beim brasilianischen Fußballverband CBF und seiner Tätigkeit an der Spitze seiner Firma - des Auto- und Maschinenimporteurs Next Global - auf. Wenn das alles vorbei sei, wolle er sich seinen Hobbys widmen, sagte er damals. «Ich liebe die Malerei, die Fotografie.»

Nun scheint Parreira die Zeit dafür gefunden zu haben. Im vergangenen Jahr stellte er sogar einige seiner Arbeiten in seiner Heimatstadt aus. «Ich bin ein ruhiger, ausgeglichener Typ - und meine Bilder sind auch so», sagte er dem Magazin «Época» bei der Eröffnung. Ein häufiges Motiv seiner Arbeit ist das Meer. Als Künstler sehe er sich trotzdem nicht, erklärte der Ex-Coach bescheiden - die Schau habe er nur gemacht, weil einige Freunde seine Bilder kaufen wollten. Der Name der Ausstellung war: Der Spielzug des Meisters.