Die Frau des «King» : Promi-Geburtstag vom 24 Mai: Priscilla Presley

Elvis Presley wäre jetzt 85 Jahre alt. Die einzige Frau, die der 1977 gestorbene King of Rock 'n' Roll heiratete, feiert nun ihren 75. Geburtstag. Das Leben von Priscilla Presley dreht sich weiter um Elvis.

von dpa

24. Mai 2020, 00:01 Uhr

Ihre Liebe begann in Deutschland. Priscilla Beaulieu war gerade 14 Jahre alt, als sie Elvis Presley kennenlernte. Die spätere Ehe hielt nur sechs Jahre, doch das öffentliche Leben von Priscilla Presley dreht sich heute noch rund um den «King». Presley, die an diesem Sonntag (24. Mai) 75 Jahre alt wird, setzt den anhaltenden Elvis-Kult um den 1977 gestorbenen Sänger in bare Münze um.

Ihr früher gemeinsames «Graceland»-Anwesen in Memphis (US-Staat Tennessee) ist längst eine Besucherattraktion geworden. Erst Mitte März lud Presley dort zu einem «eleganten Southern Style-Weekend» ein, um Elvis' Liebe für die Südstaaten zu zelebrieren, wie das Programm versprach.

In England war sie Ende 2019 geschäftstüchtig für eine Elvis-Show unterwegs. In sechs Auftritten, darunter in London, brachte sie Elvis mit Videos, Musik und Stories aus dem gemeinsamen Leben auf die Bühne. Auch für sie sei es immer noch sehr emotional, seine Auftritte von damals zu sehen, erzählte Priscilla im vergangenen November dem britischen Sender ITV. «Er war der sexiest und schönste Mensch», schwärmte sie - und räumte ein, dass sie an seiner Seite wenig Selbstbewusstsein hatte.

Ihre Love Story machte weltweit Schlagzeilen: Ihr Stiefvater war in Hessen stationiert, dort kam es 1959 zu der schicksalhaften ersten Begegnung der 14-Jährigen mit dem «Love Me Tender»-Star. Priscilla muss erst die Volljährigkeit erreichen und die Schule beenden, bevor sie am 1. Mai 1967 in Las Vegas heiraten. Neun Monate später wurde Töchterchen Lisa Marie geboren. Die turbulente Ehe hielt gerade sechs Jahre. Nach der Scheidung 1973 ging keiner von ihnen eine weitere Ehe ein.

Der einzige Presley-Nachwuchs, Lisa Marie, ist heute 52 Jahre alt. Priscilla ist vierfache Großmutter. Mit ihrem faltenlosen, straffen Gesicht wirkt sie kaum älter als die Tochter. Aus einer längeren Beziehung mit dem Autor und Filmproduzenten Marco Garibaldi hat sie auch noch den 1987 geborenen Sohn Navarone.

Ihr Komödien-Talent bewies Presley in der Kino-Trilogie «Die nackte Kanone» (1988 bis 1994). Zuvor spielte sie fünf Jahre lang das Country-Girl Jenna Wade in der TV-Seifenoper «Dallas», später kamen Auftritte in «Melrose Place» und in der Reality-Show «Dancing With The Stars» dazu.

Vor der Filmkamera steht sie schon lange nicht mehr. Doch als Beraterin wirkt sie derzeit an einem Spielfilm über Elvis mit. Sie habe viele Gespräche mit Regisseur Baz Luhrmann («Der große Gatsby», «Moulin Rouge») über das Projekt geführt, sagte Priscilla im ITV-Interview. Mit dem Kalifornier Austin Butler (28) hat der australische Regisseur bereits den männlichen Star für den noch titellosen Film gefunden. Priscilla wird von der Australierin Olivia DeJonge (22) dargestellt.

Das geplante Biopic dreht sich um die langjährige Geschäftsbeziehung des jungen Presley mit seinem Manager Colonel Tom Parker, der von Oscar-Preisträger Tom Hanks (63) gespielt wird. Das Projekt sorgte vor dem geplanten Drehstart im März für Schlagzeilen, als Hanks in Australien an Covid-19 erkrankte. Die Arbeiten am Set wurden wegen der Coronavirus-Krise vorläufig eingestellt.